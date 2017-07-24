Резервисты "Динамо" сыграли вничью с израильским "Хапоэлем" в товарищеском матче

В воскресенье вечером игроки "Динамо", не выступавшие в матче с "Шахтером", или проведшие на поле немного времени, сыграли на базе в Конча-Заспе товарищеский матч против израильского «Хапоэля» из Хайфы, сообщает официальный сайт "Динамо".

Также в этом поединке Александр Хацкевич задействовал целый ряд исполнителей из молодежного состава.

Читайте такжеХацкевич после матча с "Шахтером": Сыграли дисциплинировано, организованноИзраильский клуб нынче проводит в Киеве недельный подготовительный сбор, проведя в его рамках три встречи. Заключительной из них и стал матч с «Динамо». Этот поединок завершился вничью 1:1, а в составе киевлян отличился Жуниор Мораэс. Для бразильца, отбывающего нынче дисквалификацию в чемпионате Украины, однако будучи заявленным на матчи квалификации Лиги чемпионов, крайне важна игровая практика. Также весь матч провел новичок Томаш Кендзера.

Два оставшихся дня перед матчем с «Янг Бойз» динамовцы всецело посвятят подготовке к нему. В понедельник и вторник в графике команды вечерние тренировки и теоретические занятия.