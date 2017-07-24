В силовых структурах не рекомендуют "Динамо" участвовать в матче УПЛ в Мариуполе

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) в ответ на обращение в МВД, СБУ и УГО о предоставлении рекомендаций по возможности проведения в городе Мариуполе Донецькой области выездных матчей чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги команды «Динамо» (Киев) получил официальные письма от данных силовых государственных структур, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Ни одна из силовых структур не рекомендовала "Динамо" проводить матч в Мариуполе, предложив срочно решить вопрос о переносе матча в более безопасное место.

Матч "Мариуполь" - "Динамо" должен запланирован на 26 августа.

Как сообщал УНИАН, в самом начале нынешнего сезона руководство ФК "Карпты" (Львов) и "Динамо" (Киев) категорически отказалось проводить календарные матчи УПЛ с участием своих команд в Мариуполе. В то же время, донецкий "Шахтер" готов приехать на матч в прифронтовой город, который находится в 20 км. от линии разгранечения с "ДНР".