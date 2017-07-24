Украинские арбитры обслужат матчи Лиги Европы
Арановский и Жабченко будут работать на поединках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Украинский арбитр Евгений Арановский будет судить матч Эстерсунд (Швеция) — Фола Эш (Люксембург), а Анатолий Жабченко рассудит матч между Фрайбургом (Германия) и Домжале (Словакия), сообщает Football.ua.
Оба поединка пройдут в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
"Эстерсунд" — "Фола Эш"
Главный арбитр - Евгений Арановский (Украина)
Ассистенты арбитра - Александр Корнийко, Владимир Володин (оба — Украина)
Четвертый арбитр - Ярослав Козык (Украина)
"Фрайбург" — "Домжале"
Главный арбитр - Анатолий Жабченко (Украина)
Ассистенты арбитра - Александр Войтюк, Сергей Беккер (оба — Украина)
Четвертый арбитр - Александр Дердо (Украина)
Поединки Эстерсунд — Фола Эш и Фрайбург — Домжале пройдут в четверг, 27 июля.