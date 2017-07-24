Украинские арбитры обслужат матчи Лиги Европы

Арановский и Жабченко будут работать на поединках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Украинский арбитр Евгений Арановский будет судить матч Эстерсунд (Швеция) — Фола Эш (Люксембург), а Анатолий Жабченко рассудит матч между Фрайбургом (Германия) и Домжале (Словакия), сообщает Football.ua. Оба поединка пройдут в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы. "Эстерсунд" — "Фола Эш" Главный арбитр - Евгений Арановский (Украина) Ассистенты арбитра - Александр Корнийко, Владимир Володин (оба — Украина) Четвертый арбитр - Ярослав Козык (Украина) "Фрайбург" — "Домжале" Главный арбитр - Анатолий Жабченко (Украина) Ассистенты арбитра - Александр Войтюк, Сергей Беккер (оба — Украина) Четвертый арбитр - Александр Дердо (Украина) Поединки Эстерсунд — Фола Эш и Фрайбург — Домжале пройдут в четверг, 27 июля.

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