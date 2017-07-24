Украинские арбитры обслужат матчи Лиги Европы

11:02, 24 июля 2017
Футбол
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Арановский и Жабченко будут работать на поединках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

sport-xl.org

Украинский арбитр Евгений Арановский будет судить матч Эстерсунд (Швеция) — Фола Эш (Люксембург), а Анатолий Жабченко рассудит матч между Фрайбургом (Германия) и Домжале (Словакия), сообщает Football.ua.

Оба поединка пройдут в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

"Эстерсунд" — "Фола Эш"

Главный арбитр - Евгений Арановский (Украина)

Ассистенты арбитра - Александр Корнийко, Владимир Володин (оба — Украина)

Четвертый арбитр - Ярослав Козык (Украина)

"Фрайбург" — "Домжале"

Главный арбитр - Анатолий Жабченко (Украина)

Ассистенты арбитра - Александр Войтюк, Сергей Беккер (оба — Украина)

Четвертый арбитр - Александр Дердо (Украина)

Поединки Эстерсунд — Фола Эш и Фрайбург — Домжале пройдут в четверг, 27 июля.

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Теги: #Лига Европы#назначения арбитров