"Манчестер Юнайтед" выиграл в серии пенальти у "Реала" в Международном Кубке чемпионов

В Санта-Кларе (США) завершился очередной матч Международного Кубка чемпионов - летнего предсезонного турнира европейских Топ-клубов - в котором обладатель трофея Лиги-Европы-2017 "Манчестер Юнайтед" обыграл победителя Лиги чемпионов в своеобразной репитиции Суперкубка Европы, сообщает официальный сайт соревнований.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти сильнее был английский клуб - 2:1.

Читайте такжеМеждународный Кубок чемпионов – большая разминка перед важным сезономВ первом тайме Джесси Лингард открыл счет в добавленное арбитром время, на 45+1 минуте, а во втором - на 69-й минуте, Каземиро реализовал пенальти и сравнял счет.

В серии пенальти были реализованы только три удара из десяти. В третьих ударах отличились Кесада и Мхитарян, а в заключительньой пятой серии - победу МЮ принес точный удар голландца Дэйли Блинда - 2:1.

Как сообщал УНИАН, Международный Кубок чемпионов проходит в США с 19 по 30 июля.