"Зирка" и "Олимпик" сыграли безголевую ничью в матче УПЛ

В Кропивницком завершился матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала донецкий "Олимпик" и сыграла вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Мач завершился со счетом 0:0.

Игра проходила с переменным успехом и голевые шансы имели обе команды. И "Зирка", и "Олимпик" нанесли по 6 ударов по воротам, при этом хозяева нанесли на 1 удар в створ больше - 3 против 2. Также они имели преимущество по угловым - 7 против 2.

Но извлечь выгоду из своего преимущества никто из соперников так и не сумел - нулевая ничья.

Таким образом, после 2-х туров в турнирной таблице соревнований у "Олимпика" - 4 очка и 3-е место, у "Зирки" - 2 очка и 6-е место. Лидерами соревнований являются "Динамо" и "Сталь" - по 6 очков.