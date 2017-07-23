Состав кропивницкой "Зирки" пополнил испанский полузащитник

Кропивницкая «Зирка» усилила свой состав испанским 27-летним опорным полузащитником Марком Кастельсом Ортегой, сообщает официальный сайт команды.

Марк является воспитанником испанской «Валенсии», однако в составе главной команды не играл, но выступал в команде «Валенсия Месталья».

Также он играл за такие команды как испанские «Полидепортиво», «Реал Овьедо», «Кастельон» и «Суэка», а также греческий «Астерас». Последним клубом Марка Кастельса Ортеги был испанский «Оспиталет».

В «Зирке» Марк находился на сборах еще в сентябре прошлого года и провел несколько контрольных игр. В составе кропивницкой команды испанский полузащитник будет выступать под номером 6.