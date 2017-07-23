Премьер-лига, 2-й тур, "Заря" - Мариуполь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье на "Славутич-Арене" проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает "Мариуполь", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают места в нижней части турнирной таблицы УПЛ.

"Заря" в первом туре сенсационно уступила на своем поле "Стали" из Каменского со счетом 0:1. В свою очередь, "Маруиполь" в первом матче после возвращения в элитный дивизион сыграл вничью с ровенским "Вересом" - 0:0.

Начало игры в Запорожье - в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".