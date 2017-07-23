Экс футболист сборной Украины вернулся в Харьков в команду Второй лиги

Харьковский "Металлист 1925" заключил контракт с экс-игроком "Таврии", "Металлиста", "Днепра" и национальной сборной Украины полузащитником Эдмаром Головским де Ласерда, сообщает официальный сайт клуба.

37-летний футболист уже заявлен в ПФЛ для участия в матчах чемпионата Украины среди команд второй лиги. Эдмар будет выступать под 80-м номером.

Эдмар родился в бразильском штате Сан-Паулу. Свою футбольную карьеру начинал в клубе "Индепенденте" из Лимейры (Серия C), после чего играл за "Паулисту" и "Интернасьонал". В 2003-м году перешел в симферопольскую "Таврию", в которой стал одним из лидеров команды, а в 2004-м был избран капитаном команды. За четыре сезона в составе симферопольцев провел более ста поединков в чемпионатах Украины.

В августе 2007-го года стал игроком харьковского "Металлиста". За восемь сезонов в составе харьковчан провел 250 матчей во всех турнирах и отметился 29-ю забитыми мячами.

В августе 2015-го года подписал контракт с днепропетровским "Днепром", в составе которого провел 11 матчей и забил один мяч.

В последнее время выступал за аматорский "Бока Ратон" из США.

3 марта 2011-го года принял украинское гражданство, а уже 10 августа дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче с командой Швеции, проходившем в Харькове. Всего за национальную сборную провел 15 поединков.

Основная позиция - опорный полузащитник.