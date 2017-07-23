Гонсалес про матч с "Шахтером": За последнее время это была лучшая наша игра

Парагвайский полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес высказал свое мнение о победном матче с «Шахтером» в рамках 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги в Харькове, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

"Мы очень довольны победой. Думаю, за последнее время это была лучшая игра «Динамо» по своему содержанию. Рад, что мы наконец победили «Шахтер» после серии неудачных матчей. Теперь будем придерживаться этого пути. К сожалению, мне не удалось забить гол, хоть я был близок к этому. Но главное – три очка", - отметил Гонсалес.

Читайте такжеХацкевич после матча с "Шахтером": Сыграли дисциплинировано, организованно"Что касается следующего соперника, «Янг Бойз», я играл против этой команды в Швейцарии. Очень серьезная команда, всегда занимает место среди лидеров чемпионата. Поэтому нам нужно проявить большую концентрацию чтобы выиграть", - добавил парагвайский легионер.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Шахтер" в гостевом матче 2-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги в Харькове - 1:0.