Хацкевич после матча с "Шахтером": Сыграли дисциплинировано, организованно

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы СМИ на послематчевой пресс-конференции в Харькове, после победы своей команды над донецким "Шахтером", сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

"Сыграли дисциплинированно, организованно, может быть, в первом тайме было больше перехода из обороны в атаку. Игра без мяча сегодня у команды была на высоком уровне. Проанализировали прошлую игру. Оказывается, с любой командой можно играть и добиваться результата, если играть организованно, дисциплинированно", - начал Хацкевич.

Читайте такжеЯрмоленко: Все отрабатывали и в обороне, и в атакеГоворя об изменениях, внесенных тренером в рисунок игры «Динамо», Хацкевич заметил: Не дали разбежаться сопернику, когда наша атака прерывалась. Дисциплинированно сыграли и крайние защитники, и опорные полузащитнгики, не давали быстро переходить в атаку футболистам «Шахтерам.

А говоря о конкретных персоналиях заметил: "У нас достаточно напряженный график. Гусев в обойме, и как только будет возможность выйти, мы обязательно предоставим ему игровое время. Он потихоньку набирает форму и функциональные кондиции. Ритм игры немного потерян, но он опытный футболист и справится с этим. Что касается замен, то все они связаны с усталостью игроков. Мбокани попросил замену, Гармаш тоже. Дерлис сильно провел первый тайм, но нам нужно было освежить фланг. У «Шахтерам больше остроты пошло с правого фланга, Срна играл очень высоко. Так что эта замена тоже напрашивалась".

"В завершение, на будущее хотелось бы обратить внимание на судейство в последние 15 минут. Арбитр здорово судил 75 минут. Потом стал фиксировать фолы непонятные, когда футболист цепляется за мяч, руку... Уровень судейства был достаточно хороший 75 минут. Однако меня очень не устроило судество в последние 15 минут", - добавил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Шахтер" в гостевом матче 2-го тура УПЛ в Харькове со счетом 1:0.