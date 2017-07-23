Ярмоленко: Все отрабатывали и в обороне, и в атаке

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу «бело-синих» над «Шахтером» в матче украинской Премьер-лиги Харькове, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

- Поражение в матче за Суперкубок стало для нас приличным ударом по самооценке. Проигрывать никто не любит. Было видно, что сегодня мы больше хотели выиграть, чем соперник. Считаю, что победили заслуженно, - отметил Ярмоленко.

Говоря о новой тактической схеме с двумя опорными полузащитниками, капитан киевлян отметил: "Различия небольшие. Все равно сегодня все мы много оборонялись. На поле была действительно команда, все отрабатывали и в обороне, и в атаке. Я считаю, что в таких играх, когда обороняешься, тактические схемы отходят на второй план, больше играешь за счет самоотдачи".

Читайте такжеФонсека после матча с "Динамо": Мне не в чем упрекнуть игроков "Шахтера"А комментируя гол Мбокани, заметил: "Думаю, это не заготовка и не стиль, а класс нападающего. В первом тайме у него практически не было моментов, хоть он постоянно цеплялся за мячи. Класс нападающего в этом и проявляется – он ждал свой момент и использовал его, и теперь мы везем три очка домой. Я поздравляю наш город и наших болельщиков".

А говоря о "втором дыхании" после победы и накануне важнейшего матча Лиги чемпионов с "Янг Бойз", сказал: "Всегда после таких побед над принципиальным соперником появляется второе дыхание, воодушевление. Будем готовиться с хорошим настроением. Понимаем, что такой клуб, как «Динамо» Киев, должен играть в Лиге чемпионов".

Отвечая н вопрос о том, что за последнюю неделю не было слышно трансферных слухов о Ярмоленко, капитан и лидер "Динамо" засмеялся и ответил: "Я пока промолчу на эту тему".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Шахтер" в центральном матче 2-го тура Премьер-лиги в Харькове со счетом 1:0.