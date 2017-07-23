Фонсека после матча с "Динамо": Мне не в чем упрекнуть игроков "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал матч в Харькове с киевским "Динамо", который прошел накануне в рамках 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

"Верх взяла команда, которая достаточно неплохо себя показала. Тем не менее игра была такой: одни больше атаковали, другие – оборонялись. Побеждает тот, кто забивает. Могу только поздравить «Динамо». Однако сегодня мне не в чем упрекнуть своих футболистов: полностью доволен их отдачей на поле. Единственное, что меня расстроило, – мы не смогли реализовать созданные моменты", - начал Фонсека.

Читайте такжеФонсека перед новым матчем с "Динамо": Суперкубок в прошлом, победа в нем сейчас ничего не значитОтносительно настроя на игру своих подопечных, Фонсека заметил: "Только тот, кто слеп или не желает видеть, не заметит, что настрой «Шахтера» был таким же, как и в Суперкубке. «Горняки» доминировали. Большую часть матча провели на половине поля соперника и создавали моменты. Разница лишь в том, что «Динамо» сегодня забило, а мы не смогли реализовать свои шансы. В остальном, без сомнений, мы были лучше. Но в истории останется победа «Динамо», потому что отличился оппонент, а не мы".

А говоря о том, что по-мнению представителей "Динамо" арбитр 75 минут арбитр судил хорошо, а последние 15 – плохо, сказал: "Это мнение наставника «Динамо», которое я уважаю и не комментирую. Понятно, что арбитр может совершить одну-вторую ошибку в поединке. Однако мы сегодня уступили не из-за судейства. Я должен быть искренним. Если чувствую, что есть какие-то действия со стороны арбитров, то всегда об этом говорю, если же судья правильно действует и не приносит победу какой-либо команде, я могу лишь поздравить его с отличной работой, так же как и соперника".

Как саообщал УНИАН, накануне "Шахтер" уступил "Динамо" в центральном матче 2-го тура УПЛ в Харькове со счетом 0:1.