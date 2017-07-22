Киевское "Динамо" выиграло у "Шахтера" в гостевом матче УПЛ

21:36, 22 июля 2017
Футбол
1802

Игра завершилась со счетом 0:1.

Демьерси Мбокани забил один из голов в ворота

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" одержало гостевую победу над донецким "Шахтером", сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в этом матче в самом начале второго тайма забил Демьерси Мбокани, вернувшийся в "Динамо" после аренды. 

На 46-й минуте игроки "Динамо" развели мяч с центра поля, Гармаш подает с правого фланга и Мбокани головой забивает мяч. Красивая атака получилась в исполнении киевлян.

В дальнейшем "Шахтер" перехватил инициативу, много и опасно атаковал, но забить гол так и не сумел. УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, после 2-х туров соревнований у "Динамо" максимальное количество очков - 6. Киевляне делят 1-2 место со "Сталью" из Каменского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ#Шахтер - Динамо#Мбокани