"Верес" и "Александрия" сыграли безголевую ничью в матче УПЛ
19:07, 22 июля 2017Футбол
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Болельщики так и не увидели ни одного забитого мяча.
"Верес" и "Александрия" не смогли поразить ворота друг друга / Football.ua
Во Львове завершился матч 2-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимал "Александрию" и свел матч вничью, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 0:0.
Команды провели весьма скучный матч, нанеся всего по 3 удара по воротам друг друга (по одному - в створ ворот). А чуть ли не единственный голевой момент в самой концовке матча имел игрок "Вереса" Евгений Морозенко, который пробил в створ ворот со штрафного, но вратарь соперника Панькив из-под перекладины выбил мяч.
Таким образом, команды поделили очки и продолжают находится в нижней части турнирной таблицы УПЛ. У "Вереса" 2 балла, у "Александрии" - 1.
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