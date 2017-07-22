Премьер-лига, 2-й тур, "Черноморец" - "Сталь": видео онлайн-трансляция
16:50, 22 июля 2017Футбол
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В Одессе проходит матч 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги
prosport.tsn.ua
Сегодня в Одессе проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.
Встречаются команды, которые находятся на 9-м и 4-м местах в турнирной таблице соревнований, соответственно.
"Сталь" в первом туре сенсационно выиграла в гостях у луганской "Зари" (1:0). В свою очередь, "Черноморец" предсказуемо проиграл на выезде киевскому "Динамо" - 1:2, хоть и открыл счет в матче и имел определенные шансы на успех, если бы не ряд крайне сомнительных судейских решений.
Матч в Одессе начнется в 17.00.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
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