Премьер-лига, 2-й тур, "Черноморец" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые находятся на 9-м и 4-м местах в турнирной таблице соревнований, соответственно.

"Сталь" в первом туре сенсационно выиграла в гостях у луганской "Зари" (1:0). В свою очередь, "Черноморец" предсказуемо проиграл на выезде киевскому "Динамо" - 1:2, хоть и открыл счет в матче и имел определенные шансы на успех, если бы не ряд крайне сомнительных судейских решений.

Матч в Одессе начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.