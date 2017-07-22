"Шахтер" является явным фаворитом матча УПЛ с "Динамо" на котировках букмекеров

Сегодня в Харькове состоится центральный матч 2-го тура и всего первого круга чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

На ОСК "Металлист" сойдутся лидеры украинского футбола последних лет.

На данный момент, судя по статистике и данным букмекерских контор, лидерство горняков даже в этой паре безоговорочно.

По данным специализированного портала Betexplorer, собравшего ставки 21 ведущей конторы мира, "Шахтер" является явным фаворитом игры. Ставки на победу донецкой команды принимаются со средним коэффициентом 1,58 к 1, в то время, как на ничью - 3,66 к 1, а на победу киевлян - 5,19 к 1.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в Харькове в 19.30.