Антунеш будет выступать в "Хетафе" в аренде с правом выкупа у "Динамо"
10:59, 22 июля 2017Футбол
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Игрока может выкупить испанский клуб за 2,5 млн. евро.
Антунеш вернулся в Испанию после двух лет в киевском "Динамо" / twitter.com/GetafeCF
Испанский "Хетафе" взял 30-летнего полузащитника киевского "Динамо" Виторину Антунеша в аренду с правом выкупа, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Клуб может выкупить игрока за 2,5 млн. евро.
Арендное соглашение подписано с португальцем сроком на один сезон и стоимостью в 500 тыся евро.
В сезонах 2013/14 и 2014/15 игрок выступал за испанскую "Малагу". Ранее он также выступал в составе португальского "Пасуш де Феррейра", итальянских "Ромы", "Ливорно" и "Лечче".
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