Антунеш будет выступать в "Хетафе" в аренде с правом выкупа у "Динамо"

10:59, 22 июля 2017
Футбол
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Игрока может выкупить испанский клуб за 2,5 млн. евро.

Антунеш вернулся в Испанию после двух лет в киевском

Испанский "Хетафе" взял 30-летнего полузащитника киевского "Динамо" Виторину Антунеша в аренду с правом выкупа, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Клуб может выкупить игрока за 2,5 млн. евро.

Арендное соглашение подписано с португальцем сроком на один сезон и стоимостью в 500 тыся евро.

В сезонах 2013/14 и 2014/15 игрок выступал за испанскую "Малагу". Ранее он также выступал в составе португальского "Пасуш де Феррейра", итальянских "Ромы", "Ливорно" и "Лечче".

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Теги: #Динамо#Испания#Антунеш