"Шахтер" - "Динамо": проверка на прочность

«Динамо»

Киевляне провели многообещающую предсезонную подготовку, одержав верх над всеми шестью оппонентами, но вот официальный сезон начали не слишком успешно: поражение в Суперкубке от «горняков» и трудная победа над «Черноморцем». Некоторые болельщики списывают неуверенную игру «бело-синих» на смену тренера и уверены, что в следующем матче команда покажет более выразительный характер, якобы игрокам нужно просто привыкнуть к новой системе.

Если детально разобрать обе игры «Динамо» в нынешнем сезоне, то можно-таки прийти к выводу, что столичный клуб продемонстрировал два совершенно разных выступления. В матче с «Шахтером» задумку Александра Хацкевича удавалось рассмотреть с трудом, скорее, воспринимая игру киевлян как тренировку, а не матч за титул. Постоянные ошибки в передачах и неуверенная игра в атаке позволили сопернику без особого сопротивления завоевать первый трофей в сезоне. Матч с «Черноморцем», в свою очередь, подарил фанатам более яркие впечатления. Пожалуй, единственным недостатком стала неожиданная ошибка капитана хозяев, приведшая к голу в собственные ворота. Тем не менее, еще в первой половине встречи «динамовцы» сумели повернуть ход игры в свою сторону благодаря усилиям, в первую очередь, Андрея Ярмоленко и молодого Владимира Шепелева, а во втором тайме не давали покоя обороне соперника.

Кроме ухода с поста главного тренера Сергея Реброва и назначения Александра Хацкевича, который также является бывшим игроком команды, можно выделить и другие причины неубедительной игры «Динамо».

Это, во-первых, невразумительная трансферная кампания. Еще в июне фанаты столичного клуба провожали одного из ключевых игроков – Домагой Виду – в «Бешикташ», да и сам защитник ясно давал понять, что его время в Украине подходит к концу. «Я ответил согласием «Бешикташу». Я отдал все, что мог Динамо за эти 5 сезонов, и открываю новую страницу. Ожидаю, что вы отнесетесь с пониманием. Сейчас я уеду в отпуск, а затем направлюсь в Стамбул», — цитирует слова футболиста Fanatik.com.tr.

Однако, как известно, хорват остался в «Динамо» и поучаствовал в обеих играх нового сезона. Но на этом трансферные слухи не закончились: с июля в СМИ все чаще появляется информация о том, что Виду в своих рядах желает видеть итальянская «Рома», а в последнее время стало известно о том, что «Севилья» рассматривает кандидатуру Домагоя как замену ушедшему в «Марсель» Адилю Рами.

Помимо интереса к центральному защитнику, в прессе едва ли не каждый день встречаются статьи, так полюбившиеся болельщикам украинского футбола за несколько лет, о переходе в Европу Андрея Ярмоленко. Лидера «Динамо» сватали чуть ли не в каждый европейский клуб. Началось все с «Наполи», который ищет надежного партнера для Мертенса, позже появлялись слухи об интересе из Турции, доходило даже до того, что Ярмоленко уже якобы в шаге от перехода в «Баварию», но наиболее рациональным оказался вариант с той же «Ромой», в которой мог оказаться и Вида.

Как в отечественной, так и в итальянской прессе муссируются слухи, что сторонам остается обсудить лишь сумму сделки, и Андрей, первым же рейсом, укатит покорять Серию А. Но если вспомнить прошлогоднее летнее трансферное окно, то окажется, что Ярмоленко был так же близок к переезду в английский «Эвертон». Правда, Суркис не захотел отпускать игрока за предлагаемые деньги, а «ириски» отказались давать больше. Надеемся, что в этот раз стороны все же смогут достичь консенсуса и 27-летний форвард, наконец, отправится в более сильный чемпионат.

«Динамо» за это лето уже успело приобрести нескольких игроков, которых тренер планирует задействовать в матче с «Шахтером». Главными героями трансферной эпопеи стали Олег Гусев, который вернулся в родной клуб свободным агентом, Беланда, Кравец и Мбокани, которые предыдущий сезон провели в европейских клубах на правах аренды, а также Томаш Кендзера, переехавший из польского «Леха». Ожидается, что все из упомянутых игроков попадут в заявку на субботний матч.

Следующей причиной неудачной игры «Динамо» стало отсутствие должной поддержки. Матч за Суперкубок проходил на нейтральной территории, в Одессе, а домашняя игра против «моряков» была проведена без зрителей на трибунах. Главный тренер команды на послематчевой пресс-конференции тоже обращает внимание журналистов на отсутствие мотивации у игроков: «Я жду первого домашнего матча уже с болельщиками на трибунах. При пустом стадионе все равно присутствует ощущение какой-то товарищеской игры. Как бы ни настраивались ребята, но присутствие болельщиков важно, в первую очередь, для команды». Как бы там ни было, игра против принципиального соперника на выезде вряд ли станет хорошим мотиватором для подопечных Хацкевича.

Последней причиной неуверенного старта «бело-синих» стал сложный график игр. «Тяжело начинаем, всего два дня назад у нас была другая игра. Мы сделали три замены в составе по сравнению с ней. Все должны сейчас получать игровую практику, нужно проверять состояние ребят, чтобы все были готовы к предстоящим играм», - сказал Хацкевич после победы над «Черноморцем».

Стоит напомнить, что сразу после харьковского матча киевлянам предстоит сразится с «Янг Бойз» в рамках квалификации к Лиге Чемпионов, что также станет непростым испытанием для Ярмоленко и компании.

«Шахтер»

«Горняки» под руководством Паоло Фонсеки сумели добиться успеха во всех внутренних соревнованиях, заняв призовое место в турнирной таблице УПЛ, выиграв Кубок и Суперкубок Украины. Следующим шагом для «кротов» станет завоевание европейских трофеев. Напомним, в прошлом сезоне донецкий клуб заработал прямую путевку в Лигу Чемпионов.

«Шахтер», в отличие от «Динамо», не показал идеального результата в товарищеских встречах – 3 победы, 2 поражения и 1 ничья. Тем не менее, это никоим образом не отразилось на успешности команды в официальных матчах. В первом туре УПЛ подопечные Фонсеки без проблем разобрались с «Ворсклой» на выезде – 3:0.

Громкими покупками руководство тоже не может похвастаться: все прибывшие игроки вернулись из аренды, в их числе Александр Караваев, Иван Петряк, Николай Матвиенко и другие. Быть может, благодаря крайне аккуратной трансферной политике, «Шахтер» и сохраняет боевой дух на протяжении долгого времени. Ведь исполнители, выступающие в одной команде на протяжении нескольких лет подряд, лучше взаимодействуют на поле, что приводит к большему количеству опасных моментов. В этом плане стоит отдать должное системе Луческу, так как именно румынский специалист выстроил для клуба идеальную модель. Если Мистер замечал, что определенный игрок начинает уверенно пробиваться в Европу, чаще заигрывал новичков. Благодаря таким действиям, даже после ухода Мхитаряна, Косты и других звезд, дончане не перестают демонстрировать стабильность.

В новом сезоне «Шахтер» окончательно обустроился на новом месте: все домашние матчи команда будет проводить на стадионе «Металлист» в Харькове. В первую очередь, это связано с количеством болельщиков, готовых поддержать своих фаворитов. В отличие от «Арены Львов», где «оранжево-черные» проводили домашние встречи в предыдущих сезонах, в Харькове подопечные португальского тренера могут заручиться помощью большего количества поклонников. О потребности переезда в связи с посещаемостью Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», говорил еще в феврале, после нескольких проведенных матчей на новом месте: «Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков «Шахтера». Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе «Металлист». Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и, я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами».

Кроме всего прочего, донецкий клуб теперь имеет в штате еще одного профессионала, за которого боролись команды из Аргентины, в частности, «Бока-Хуниорс», – Хорхе Раффо, ранее работавшего в академии «Барселоны». Как говорит сам аргентинец, воспитывать будущих игроков первой команды будут по принципу методологии каталонской команды. Есть причины полагать, что новый директор Академии клуба сумеет повлиять и на основной состав, давая определенные подсказки главному тренеру. Приходу специалиста, кажется, рады обе стороны. «Думаю, вместе мы сможем достичь цели, чтобы Академия «горняков» была лучшей в Европе. Уверен, взяв за основу методологию работы Барселоны по воспитанию молодых футболистов, мы добьемся результата и качественно подготовим игроков для первой команды», — цитирует Раффо официальный сайт «Шахтера».

Сергей Палкин, в свою очередь, тоже не стесняется давать лестные комментарии о важности Раффо: «Такие люди нужны любому уважающему себя клубу, а «Бока Хуниорс» – это топ-уровень Аргентины. Переговоры шли около полугода, и, в итоге, мы подписали контракт». Изменится ли с приходом нового человека игра «Шахтера», сможем узнать уже в эту субботу.

Последним сюрпризом для любителей футбола стала новость о применении на стадионе «Металлист» системы фиксации голов. Такая технология является обязательной для участников Лиги Чемпионов, но в Украине еще не использовалась. Можно смело сказать, что в субботу зрители смогут наблюдать за историческим моментом в отечественном футболе.

Учитывая все факты, которые могут повлиять на исход поединка, сложно с уверенностью сказать, кто выйдет победителем из битвы. Но букмекеры единогласно отдают победу хозяевам, принимая ставки с коэффициентом 1.3-1.9 к 1 на победу «Шахтера», в то время как в победу гостей мало кто верит: ставки колеблются в районе 3.7-4.9 к 1.

Кто бы ни победил в первом украинском «класико» в сезоне, можно смело сказать, что нас всех ожидает бой на выживание, поскольку команда-победитель будет иметь отрыв в 3 очка от главного соперника, а на старте игрового года - это необходимое преимущество.

Сможет ли «Динамо» разубедить критиков и доказать, что первые игры были лишь разогревом, или же «Шахтер» отправит в копилку очередную победу?

Ответы на эти вопросы можно получить в субботу. Матч будет проведен в Харькове и начнется в 19:30.

Глеб Ткач