Донецкий "Олимпик" усилился двумя игроками после старта Премьер-лиги

Очередным новичком ФК «Олимпик» (Донецк) во время летнего трансферного окна стал нападающий Илья Михалёв, сообщает пресс-служба ФК "Олимпик".

Контракт с 26-летним футболистом подписан сроком на один год. Игрок выбрал себе футболку с номером 12.

Илья Михалёв родился 31 июля 1990 года.

Предыдущие клубы: «Шахтер-3» (Донецк), «Металлург» (Донецк), «Олимпик» (Донецк), «Амкар» (Пермь), «Карпаты» (Львов), ФК «Александрия», ФК «Химки», «Луч-Энергия» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Томь» (Томск), «Тосно» (Санкт-Петербург), ФК «Актобе» (Казахстан)

Илья является воспитанником донецкого «Шахтера», выступал в «Шахтере-3», успел поиграть в «Олимпике», когда команда еще играла во Второй лиге (провел 10 матчей). Также защищал цвета «Карпат» и «Александрии». Пока в Премьер-лиге на счету новичка «олимпийцев» только один матч.

Большую часть карьеры Михалёв провел в российском чемпионате, где успел поиграть сразу за несколько команд. Также в его послужном списке значится казахстанский «Актобе». Илья сыграл три матча в составе молодежной сборной Украины.

Еще одним новичком «Олимпика» в летнее межсезонье стал бывший голкипер «Волыни» Артем Кичак. С 28-летним футболистом подписано годовое соглашение. Артем будет выступать в футболке под номером 13.

Артём Кичак родился: 16 мая 1989 года

Предыдущие клубы: «Динамо» (Киев), «Волынь» (Луцк)

Артем является воспитанником академии киевского «Динамо». Выступал за вторую и третью команды «бело-синих» в первой и второй лигах, провел один матч в составе первой команды «Динамо». С 2013 года защищал ворота «Волыни», с которой отыграл 49 матчей в Премьер-лиге и одну – в Кубке Украины.