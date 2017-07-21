Коноплянка впервые не забил на предсезонном сборе "Шальке"
17:26, 21 июля 2017Футбол
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Украинский легинер не смог поразить ворота итальянского "Интера" (Милан).
Коноплянка впервые ушел с поля без гола в летнее межсезонье / twitter.com/s04
Немецкий клуб украинского легионера Евгения Коноплянки "Шальке 04" (Гельзенкирхен) сыграл вничью с итальянским "Интером" в рамках своего китайского турне, сообщает Isport.
Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский полузащитник вышел в основном составе и отыграл все 90 минут, но забить гол не сумел.
Таким образом, Евгений Коноплянка впервые в это межсезонье не сумел забить за "Шальке", прервал свою забивную серию, которая состоялась из трех матчей – Коноплянка забил Бешикташу, отметился дублем в ворота любительского клуба Эркеншвика, а также огорчил голкипера Падерборна.
Следующий спарринг "Шальке" проведет 26 июля против "Нефтчи" из Азербайджана.
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