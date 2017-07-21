Коноплянка впервые не забил на предсезонном сборе "Шальке"

Немецкий клуб украинского легионера Евгения Коноплянки "Шальке 04" (Гельзенкирхен) сыграл вничью с итальянским "Интером" в рамках своего китайского турне, сообщает Isport.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский полузащитник вышел в основном составе и отыграл все 90 минут, но забить гол не сумел.

Таким образом, Евгений Коноплянка впервые в это межсезонье не сумел забить за "Шальке", прервал свою забивную серию, которая состоялась из трех матчей – Коноплянка забил Бешикташу, отметился дублем в ворота любительского клуба Эркеншвика, а также огорчил голкипера Падерборна.

Следующий спарринг "Шальке" проведет 26 июля против "Нефтчи" из Азербайджана.