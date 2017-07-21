"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в выездном дерби в США

В Хьюстоне (США) завершился второй матч Международного кубка чемпионов, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Жозе Моуриньо имели преимущество над соперником на протяжении всей игры и дважды сумели его воплотить в голы в концовке первого тайма.

На 37-й минуте псле отличного паса Поля Погба счет открыл точным ударом Ромелу Лукаку. А спустя всего 2 минуты, на 39-й, отличился Маркус Рэшфорд. Ему голевой пас выдал Генрих Мхитарян.

Во втором тайме манкунианцы без особого труда удержали свой перевес и довели матч до победы.

Как сообщал УНИАН, накануне, в первом матче турнира, французский "Пари-Сен-Жермен" обыграл итальянскую "Рому" в серии пенальти - 1:1 (5:3).