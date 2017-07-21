Киевское "Динамо" заявило на матчи с "Янг Бойзом" 23 игрока

Футбольный клуб «Динамо» заявил для участия в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (Швейцария) по списку «А» 23 футболиста, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

В заявке 3 вратаря, 9 защитников, 7 полузащитников и 4 нападающих.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари:

1. Георгий Бущан

35. Максим Коваль

72. Артур Рудько

Защитники:

4. Александар Пантич

5. Виторину Антунеш

9. Николай Морозюк

14. Зураб Очигава

24. Домагой Вида

26. Никита Бурда

34. Евгений Хачериди

44. Тамаш Кадар

94. Томаш Кендзера

Полузащитники:

16. Сергей Сидорчук

17. Сергей Рыбалка

18. Никита Корзун

19. Денис Гармаш

20. Олег Гусев

25. Дерлис Гонсалес

29. Виталий Буяльский

Нападающие:

10. Андрей Ярмоленко

11. Жуниор Мораес

22. Артем Кравец

70. Дьемерси Мбокани

Также по списку «В» ФК «Динамо» может дозаявить игроков, родившихся после 1 января 1996 года, не позже чем за сутки до начала матча с «Янг Бойз».