Киевское "Динамо" заявило на матчи с "Янг Бойзом" 23 игрока
Игры квалификации Лиги чемпионов состоятся 26 июля и 2 августа.
Футбольный клуб «Динамо» заявил для участия в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (Швейцария) по списку «А» 23 футболиста, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".
В заявке 3 вратаря, 9 защитников, 7 полузащитников и 4 нападающих.
Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари:
1. Георгий Бущан
35. Максим Коваль
72. Артур Рудько
Защитники:
4. Александар Пантич
5. Виторину Антунеш
9. Николай Морозюк
14. Зураб Очигава
24. Домагой Вида
26. Никита Бурда
34. Евгений Хачериди
44. Тамаш Кадар
94. Томаш Кендзера
Полузащитники:
16. Сергей Сидорчук
17. Сергей Рыбалка
18. Никита Корзун
19. Денис Гармаш
20. Олег Гусев
25. Дерлис Гонсалес
29. Виталий Буяльский
Нападающие:
10. Андрей Ярмоленко
11. Жуниор Мораес
22. Артем Кравец
70. Дьемерси Мбокани
Также по списку «В» ФК «Динамо» может дозаявить игроков, родившихся после 1 января 1996 года, не позже чем за сутки до начала матча с «Янг Бойз».