Бразилец Юри Фрейтас де Кастильо стал игроком луганской "Зари"

Бразильский нападающий Юри Фрейтас де Кастильо стал игроком игроком украинской команды, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

После прибытия его в Украину некоторое время ушло на акклиматизацию игрока и сегодня, после окончательного завершения медицинского обследования, было принято решение и подписан контракт с форвардом. Футболист уже включился в тренировочный процесс.

Нападающий родился 06 сентября1995 года. Его предыдущий клуб - бразильский «Avai» (Бразилия). Начиная с сезона 2014-го года Кастильо Фрейтас провел в разных лигах за «Avai» в общей сложности 1174 минуты и забил 3 мяча.