Сборная Джибути по футболу расформирована из-за череды поражений

Глава Джибутийской федерации футбола объявил о расформировании сборной из-за неудовлетворительных результатов в международных матчах, сообщает Спорт-Экспресс.

Организация намерена сосредоточиться на развитии молодых игроков.

– Все игроки сборной, как и тренерский штаб, уволены, – цитирует BBC заявление Джибутийской федерации футбола. – Это необходимо из-за серии ужасных результатов сборной Джибути. Мы собираемся сосредоточиться на перспективных молодых игроках.

Решение было принято после домашнего поражения сборной Джибути от Эфиопии со счетом 1:5 в первом раунде отборочного турнира к чемпионату африканских наций. Отметим, что в шести последних играх команда потерпела шесть поражений с общим счетом 3:24.

В июльской версии рейтинга ФИФА сборная Джибути делит 185-е место с Американским Самоа и Островами Кука. Ее лучший результат – 169-я позиция, а худший – 207-я.