Киевское "Динамо" согласовало трансфер защитника сборной Румынии Филипа - СМИ

Киевское Динамо договорилось о трансфере левого защитника бухарестского Динамо и сборной Румынии Стелиано Филипа. Как стало известно Sport Arena, клубы сошлись на цене в 800 тысяч евро.

Сам Филип согласовал с Динамо долгосрочный личный контракт, по условиям которого будет получать в Киеве 500 тысяч евро в год.

По информации издания, о грядущей сделке может быть объявлено в самое ближайшее время, а подписание контракта между Стелиано и вице-чемпионом Украины состоится в понедельник, 24 июля.

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23-летний Стелиано Филип является капитаном бухарестского клуба. В минувшем сезоне он провел 38 матчей в составе Динамо, забив 2 гола и сделав 3 голевые передачи.

Также на счету защитника 7 игр за национальную сборную Румынии. Но назвать его постоянным игроком сборной нельзя: в последний раз Филипп вызывался в команду Кристофа Даума в ноябре прошлого года, когда вышел на замену в товарищеском матче против России (0:1). В квалификации на ЧМ-2018 Стелиано сыграл только один матч, в первом туре против Черногории (1:1).