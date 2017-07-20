Матч отбора ЧМ-2018 Украина - Хорватия пройдет на столичном НСК "Олимпийский"

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу Украина - Хорватия пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

Игра заключительного тура группового этапа состоится 9 октября.

На данный момент, после 6-ти туров соревнований, сборная Украины занимает 4-е место в турнирной таблице Группы I. На счету подопечных Андрея Шевченко 11 очков - 3 победы при 2 поражениях и 1 ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей - 9:5.

До заключительной игры группового этапа с Хорватией нашей команде также предстоит провести матчи с командами Турции (2 сентября, ОСК "Металлист", Харьков), Исландии (5 сентября, Рейьявик) и Косово (6 октября, албанский Шкодер).