Срна перед игрой с "Динамо": Уверен, что ближайший матч будет очень тяжелым

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна высказал свое мнение относительно предстоящего матча против киевского "Динамо", а также ответил на вопрос о поведении болельщиков во время минувшего поединка, сообщает Footboom.

"Болельщики? Вы знаете, мы уже где-то привыкли к подобным вещам, которые, к сожалению, иногда случаются на поединках чемпионата. Вы поймите и нас, это не та проблема, которую могут решить футболисты. Ни я, ни Ярмоленко не можем повлиять на подобные негативные явления происходящие на матчах. Это должны в первую очередь реагировать люди, у которых есть власть и решения которых действительно могут изменить эту ситуацию", - отметил хорватский легионер.

Читайте такжеФонсека перед новым матчем с "Динамо": Суперкубок в прошлом, победа в нем сейчас ничего не значит"Что касается предстоящего поединка с "Динамо", то, как я уже ранее говорил, с большим уважением отношусь к этому сопернику. Все поединки проходят принципиально. Все результаты даются нам с большим трудом. Я уверен, что ближайший матч будет также тяжелым. Не стоит витать в иллюзиях, что все пройдет легко. Да у киевлян на горизонте встреча с "Янг Бой", но у нас также достаточно плотный график. Не думаю, что это как-то повлияет на распределение сил в матче или на то, что кто-то будет в лучших условиях", - поделился Срна ожиданиями от предстоящей игры.

Говоря о матче за Суперкубок, Срна отметил: "Приятно начинать сезон с побед. Постараемся продлить серию и подойти к матча Лиги Чемпионов подойти в хорошей форме и настроении. У нас в двух матчах были ротации как в полузащите, так и в оброне, но все игроки проявили себя хорошо, все показали, что тренер может на них положиться в любую минуту. После Суперкубка я пошутил с президентом ФФУ - не надоело ли ему вручать нам награды. Получилось так, что за короткое время мы выиграли "золото" чемпионата, Кубок Украины и Суперкубок. Конечно, это была шутка. Сезон только начинается, все мы хотим побеждать, и чтобы "Шахтер" вновь выступил удачно как в чемпионате, так и в еврокубках. И поверьте у нас есть и достаточно мотивации, и желания, и сил", - заключил капитан горняков.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 22 июля, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры - в 19.30