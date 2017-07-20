Игрок киевского "Динамо" Хлебас будет играть в аренде в минском "Динамо"

Форвард Дмитрий Хлебас сменил одно «Динамо» на другое. Нападающий будет выступат за минский клуб на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает Xsport со ссылкой на Футбол України.

На сборах с киевлянами Хлебас показал довольного неплохие результаты, и говорил, что ему по силам закрепиться в основе «Динамо», но тренерский штаб «бело-синих» решил иначе, отправив игрока в аренду.

Читайте такжеГлавный тренер "Динамо" Хацкевич определился с форвардами на сезон - Хлебас уходит в арендуНапомним, что киевляне также хотят отправить в аренду еще одного своего форварда – Романа Яремчука.

Ранее сообщалось, что столичный клуб может расстаться с португальским защитником Виторину Антунешем.