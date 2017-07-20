Игрок киевского "Динамо" Хлебас будет играть в аренде в минском "Динамо"
12:57, 20 июля 2017Футбол
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Игрок будет выступать в составе белорусского клуба до конца текущего сезона.
Хлебас продолжить играть в "Динамо", но в другом / fcdynamo.kiev.ua
Форвард Дмитрий Хлебас сменил одно «Динамо» на другое. Нападающий будет выступат за минский клуб на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает Xsport со ссылкой на Футбол України.
На сборах с киевлянами Хлебас показал довольного неплохие результаты, и говорил, что ему по силам закрепиться в основе «Динамо», но тренерский штаб «бело-синих» решил иначе, отправив игрока в аренду.
Читайте такжеГлавный тренер "Динамо" Хацкевич определился с форвардами на сезон - Хлебас уходит в арендуНапомним, что киевляне также хотят отправить в аренду еще одного своего форварда – Романа Яремчука.
Ранее сообщалось, что столичный клуб может расстаться с португальским защитником Виторину Антунешем.
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