Ярмоленко и Коноплянка могут оказаться в новом сезоне в английском "Сток Сити"

Игроки национальной сборной Украины Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко могут перейти в летнее межсезонье в английский «Сток Сити», сообщает Stoke Sentinel.

Наставник команды Марк Хьюз рассматривает украинцев в качестве замены Марко Арнаутовичу, который в ближайшее время перейдет в «Вест Хэм» за 27 миллионов евро.

Ранее, в летнее межсезонье-2015 «Сток Сити» проявлял интерес к Ярмоленко, но его не отпустило руководство «Динамо».

В минувшем сезоне «Сток Сити» занял 13 место в АПЛ.