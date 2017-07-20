Ярмоленко и Коноплянка могут оказаться в новом сезоне в английском "Сток Сити"
11:49, 20 июля 2017Футбол
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Середняк английской Премьер-лиги в минувшем сезоне занял 13-е место в итоговой турнирной таблице лиги.
Ярмоленко вновь попал в сферу интересов английского клуба / fcdynamo.kiev.ua
Игроки национальной сборной Украины Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко могут перейти в летнее межсезонье в английский «Сток Сити», сообщает Stoke Sentinel.
Наставник команды Марк Хьюз рассматривает украинцев в качестве замены Марко Арнаутовичу, который в ближайшее время перейдет в «Вест Хэм» за 27 миллионов евро.
Ранее, в летнее межсезонье-2015 «Сток Сити» проявлял интерес к Ярмоленко, но его не отпустило руководство «Динамо».
В минувшем сезоне «Сток Сити» занял 13 место в АПЛ.
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