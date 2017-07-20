ПСЖ обыграл "Рому" в стартовом матче предсезонного Международного Кубка чемпионов

В Детройте (США) состоялся первый матч традиционного летнего предсезонного турнира футбольных Топ-клубов, в котором французский "Пари-Сен Жермен" играл против итальянской "Ромы" и выиграл в серии пенальти, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти парижане были сильнее - 5:3.

В первом тайме единственный голевой момент случился на 36-й минуте, когда отличился бразилец Маркиньос. Голевой удар игроку ПСЖ удался после отличного паса испанца Хесе. А во втором тайме, на 60-й минуте, Садик Умар сравнял счет.

Читайте такжеМеждународный Кубок чемпионов – большая разминка перед важным сезономВ серии пенальти единственный неточный удар нанес бразилец Герсон из "Ромы". А решающий гол забил все тот же Маркиньос. Французы начинали серию пенальти, поэтому заключительный удар игрокам "Ромы" даже не пришлось бить - 5:3 в пользу ПСЖ.

Второй матч турнира в США состоится в ночь на пятницу в Хьюстоне, когда состоится манчестерское дерби - "Сити" против "Юнайтед".

В Китае также проходит параллельный турнир со схожим названием и Топ-составом участников, где в первый день соревнований немецкая "Бавария" проиграла английскому "Арсеналу" - 1:1 (серия пенальти 2:3), а итальянский "Милан" проиграл другой немецкой команде "Боруссии" (Дортмунд) со счетом 1:3.