Португальский защитник "Динамо" Антунеш переходит в испанский "Хетафе" - СМИ

Португальский защитник киевского «Динамо» Виторину Антунеш вылетел в Испанию для завершения переговоров с «Хетафе». Об этом XSPORT.ua сообщил футбольный агент Дмитрий Ермак.

По информации специалиста, бек в четверг должен решить все вопросы связанные с его трансфером.

Читайте такжеХацкевич указал на дверь одному из легионеров "Динамо" - СМИВ среду украинские СМИ сообщили, что Антунеш намерен покинуть команду. Также отмечалось, что тренерский штаб киевлян во главе с Александром Хацкевичем не будет сопротивляться трансферу, ведь игрой футболиста в команде недовольны.

Виторину Антунеш перебрался из «Малаги» в «Динамо» 1 февраля 2015 года. За это время португалец провел 79 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.