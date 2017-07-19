Новый директор Академии "Шахтера" Раффо: За образец мы возьмем подготовку молодых игроков в "Барселоне"

В отеле «Опера» состоялось официальное представление нового директора Академии «Шахтера» Хорхе Раффо, сообщает корреспондент УНИАН.

В начале мероприятия именную футболку аргентинскому специалисту вручил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

– Как вы прекрасно знаете, президент ФК «Шахтер» всегда ставит перед клубом очень амбициозные задачи. Работа Академии – не исключение. Президент поставил цель – построить лучшую Академию в Восточной Европе и одну из лучших в Европе. Чтобы достичь ее, проведена достаточно серьезная работа. Мы понимали: своими силами не справимся. Было много собеседований и встреч с большим числом кандидатов. Принято решение пригласить специалиста высшего ранга, пять лет проработавшего директором Академии «Барселоны» и около семи – Академии «Бока Хуниорс», которая считается лучшей в Аргентине. Разрешите представить: Хорхе Раффо – директор Академии ФК «Шахтер», - отметил Палкин.

Также он заметил, что специалист такого уровня не приглашается в команду в течение одного дня: "Мы вели переговоры на протяжении полугода. Понятно, что "Бока Хуниорс" не хотела отпускать специалиста. Тем не менее, наши аргументы выглядели весомо и убедительно для Хорхе. Буквально вчера мы подписали контракт".

В свою очередь, Раффо отметил: "Для меня большая честь присутствовать здесь и взять на себя обязательства директора Академии ФК «Шахтер». Я глубоко благодарен президенту Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину за то, что они выбрали меня. Приложу максимум усилий, чтобы выстроить работу в Академии и сделать ее лучшей в Европе. Как образец мы возьмем за основу подготовку молодых игроков в одной из лучших Академий последних лет – футбольного клуба «Барселона».

Говоря о предыдущем руководителе Академии, гендиректор отметил: "На его долю пришлось очень серьезное испытание. Клуб и Академия фактически больше трех лет без дома, в переездах. На определенный срок Александр Фундерат ушел в отпуск. Он отдохнет и с новыми силами присоединится к Академии, но уже немного в другом качестве".

А говоря об амбициозных планах. и времени, на их реализацию, когда ожидаются первые результаты, сказал: "Главная задача Академии – давать как минимум одного игрока за сезон в первую команду. Над этим мы уже работаем. А вообще задача – за полтора-два года полностью перестроить систему в том направлении, о котором сейчас говорил Хорхе".

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что Хорхе Раффо подписал контракт с ФК "Шахтер" и стл новым директором Академии клуба.