Легендарный полузащитник "Барселоны" Хави проводит последний сезон в качестве игрока

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес, который сейчас выступает за катарский футбольный клуб "Аль-Садд", намерен завершить карьеру по окончанию сезона.

Об этом 37-летний футболист рассказал в интервью AS. Действующий контракт испанца истекает летом 2018 года.

«Это мой последний сезон в качестве игрока, затем я повешу бутсы на гвоздь, но останусь в футболе. Планирую тренировать, но пока делать этого не могу. Я знаю методику, но не хочу никого обманывать, нужно научиться использовать эти знания», — рассказал Хави.

Читайте такжеЛегенда итальянской "Ромы" Тотти подтвердил свое назначение на пост директора командыХави начинал карьеру в «Барселоне», в которой играл с 1995-го по 2015 год и провел в общей сложности за основную команду 743 игры и забил 84 гола.

Из Барселоны полузащитник перебрался в Катар, где второй год выступает за «Аль Садд».

В составе "Барселоны" Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Кроме того, на счету полузащитника 133 матча и 12 голов за сборную Испании, в составе которой он дважды побеждал на чемпионатах Европы и один раз - на чемпионате мира.