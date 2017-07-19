Ярмоленко вышел на второе место в списке бомбардиров "Динамо" в УПЛ

12:35, 19 июля 2017
Футбол
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Капитан "Динамо" догнал в рейтинге динамовских бомбардиров Максима Шацких. 

Андрей Ярмоленко сравнялся с Шацких по количеству мячей за

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко вышел на второе место по количеству забитых мячей за киевский клуб в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает football24.ua.

На первом месте в списке динамовских бомбардиров в истории чемпионатов Украины по-прежнему находится Сергей Ребров, на счету которого 113 голов.

Читайте такжеПропустив первым, "Динамо" одержало первую победу под началом ХацкевичаУ Ярмоленко и у Максима Шацких по 97 голов за «Динамо». От лучшей тройки голеадоров значительно отстал Андрей Шевченко, который 83 раза отличался в чемпионате Украины в форме "Динамо".  

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Теги: #Динамо#футбол#Ярмоленко