Ярмоленко вышел на второе место в списке бомбардиров "Динамо" в УПЛ

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко вышел на второе место по количеству забитых мячей за киевский клуб в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает football24.ua.

На первом месте в списке динамовских бомбардиров в истории чемпионатов Украины по-прежнему находится Сергей Ребров, на счету которого 113 голов.

Читайте такжеПропустив первым, "Динамо" одержало первую победу под началом ХацкевичаУ Ярмоленко и у Максима Шацких по 97 голов за «Динамо». От лучшей тройки голеадоров значительно отстал Андрей Шевченко, который 83 раза отличался в чемпионате Украины в форме "Динамо".