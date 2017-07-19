Матч 2-го тура УПЛ "Шахтер"-"Динамо" рассудит львовянин Можаровский

Комитеты Федерации футбола Украины назначили официальных лиц на матчи 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2017/2018 годов, сообщает официальный сайт ФФУ.

В частности, центральный матч тура и всего первого круга УПЛ "Шахтер" - "Динамо" рассудит Юрий Можаровский из Львова.

Ассистентами арбитра станут Скрипка А.М. (Кропивницкий) и Плужник А.А. (Харьков), четвертый арбитр – Романов В.М. (Днепр). Наблюдателем арбитража назначен Кран А.В. (Харьков), делегатом ФФУ – Прокопович Г.В. (Черниговская ОФФ), офицерами безопасности ФФУ – Косинов В.Д. (Харьковская ОФФ) и Парадников В.А. (ФФУ).

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в ближайшую субботу, 22 июля, в Харькове на ОСК "Металлист". Игра начнется в 19.30.