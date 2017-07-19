Билеты на матч квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Янг Бойз" - от 35 до 400 гривен

Поступили в продажу билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2017/18 «Динамо» (Киев, Украина) – «Янг Бойз» (Берн, Швейцария), сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Стоимость билетов составляет 35 грн. (нижний ярус, за воротами), 50 грн. (верхний ярус, за воротами), 70 грн. (боковые), 130 грн. (вдоль боковой линии), 170 грн. (ближе к центру поля), 200 грн. (центр), 350 грн. (вдоль боковой линии, возле поля) и 400 грн.(центр, возле поля).

Билеты можно приобрести в кассах НСК «Олимпийский» (Троицкая площадь, возле метро «Олимпийская») и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского (ул. Грушевского, 3).

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Янг Бойз" состоится в среду. 26-го июля. Начало игры - в 19:30.