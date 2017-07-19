Главный тренер "Динамо" Хацкевич определился с форвардами на сезон - Хлебас уходит в аренду
10:20, 19 июля 2017Футбол
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Тренер будет рассчитывать в новом сезоне на Дьемерси Мбокани, Жуниора Мораеса, Артема Беседина и Артема Кравца.
Хлебас не подошел новому тренеру "Динамо" / sportarena.com
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подтвердил телепрограмме «Профутбол» информацию о том, что нападающий его команды Дмитрий Хлебас продолжит свою карьеру на правах аренды в другом клубе, сообщает "Динамо" от Шурика.
Сообщается, что наставник «бело-синих» определился с форвардами, на которых он будет рассчитывать в этом сезоне — это Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Артем Беседин и Артем Кравец.
Согласно опубликованной ранее в СМИ информации, Хлебас может оказаться либо в полтавской «Ворскле», где он провел прошлый сезон в аренде, либо в одном из клубов Греции и Беларуси.
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