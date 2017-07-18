Пропустив первым, "Динамо" одержало первую победу под началом Хацкевича

"Динамо" одержало победу в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против "Черноморца". Поединок проходил на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского без зрителей из-за решения КДК ФФУ.

Несчастливой для "Динамо" стала 13-я минута: киевляне обрезались на своей половине поля, «Черноморец» организовал выход три в три: Третьяхов отдал направо на Хобленко, который разобрался с Ковалем. 0:1.

"Бело-синие" сравняли счет на 22-й минуте: после паса Гармаша отличился Шепелев. И еще в первом тайме тот же Шепелев стал автором голевой передачи, разыграв комбинацию с Ярмоленко. Андрей с близкого расстояния закатил мяч в ворота. 2:1.

Второй тайм прошел в основном в атаках "Черноморца", хотя наиболее реальный момент был снова у Шепелева - одесситов спасла штанга.

Одесситы доигрывали матч вдесятером из-за удаления Каплиенко.

Таким образом, "Динамо" одержало первую победу под руководством Хацкевича.