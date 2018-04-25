Международный Кубок чемпионов – большая разминка перед важным сезоном

Формат состязания достаточно прост: в нем участвуют всего 8 клубов, которые распределяются в две группы по четыре команды. Дальше все, как в настоящей Лиге Чемпионов – команды играют между собой и, после проведения всех встреч, лидеры выходят в плей-офф. Особенностью данного турнира является то, что, по ходу матча, тренеры могут совершать до десяти замен. Эта возможность позволяет задействовать всех игроков команды, что, в свою очередь, разрешает коучам выстроить сбалансированный состав к началу сезона.

В этом году организаторы изрядно постарались, так как уже 29 июля мы сможем наблюдать за игрой принципиальных соперников – мадридского «Реала» и «Барселоны». Примечательно то, что за пределами Испании эль-класико проводилось лишь однажды – в далеком 1982 году. Тогда единственный гол забил Висенте дель Боске, тем самым, добыв минимальную победу для мадридцев.

К большому сожалению фанатов «сливочных», Криштиану Роналду не сможет помочь своему клубу. Зидан понимает всю важность игрока и надеется задействовать его в Суперкубке Испании, который пройдет 12 и 15 августа против той же «Барселоны», потому советует португальцу поберечь силы. КриРо, в свою очередь, также отдает себе отчет в том, что ему уже не 20 лет, играть весь сезон на максимальных оборотах становится все сложнее, и сам не прочь отдохнуть немного более своих партнеров. К слову, Роналду, после ухода из «Реала» Пепе, стал самым возрастным игроком команды. Сейчас ему 32 года.

Зато не могут не порадовать поклонников королевского клуба трансферные новости. Впервые за почти десять лет в стане «сливочных» число испанских футболистов превышает количество иностранных. Такая перемена произошла благодаря отъезду на правах аренды Хамеса в Баварию, а также подписанию Дани Сибальоса и возвращению из Германии Хесуса Вальехо. Но не совсем внятная ситуация складывается в атакующей зоне команды из Мадрида: болельщики давно поняли, что Бензема не является ключевым звеном команды, а Морату, судя по слухам, активно сватают в Милан. Быть может, неуверенная игра форвардов клуба и подтолкнет руководство к трансферу, которого все с нетерпением ждут – приобретению молодого Мбаппе. Впрочем, если Роналду таки согласится играть роль нападающего, проблем у Зидана станет на одну меньше.

Отдельно стоит отметить «Барселону», которая, по словам многих экспертов, является главной интригой турнира. Основными причинами для интриги представляется смена тренера и трансферная политика команды. Как известно, у руля гранда в новом сезоне встал Эрнесто Вальверде, обыгравший с «Атлетиком» каталонцев в Суперкубке Испании два года назад. Ожидается, что новый коуч сможет привести «Барселону» к чемпионству не только в Испании, но и в Европе.

Благодаря провальной трансферной деятельности и нестабильности, в предыдущем сезоне «Барса» не смогла продемонстрировать футбол, достойный звания чемпиона. Среди всех купленных игроков, в новом клубе прижился лишь Самюэль Умтити, немного хуже были успехи Ивана Ракитича, а Туран, Денис Суарез и другие наблюдали за игрой, как правило, со скамейки запасных. Разумеется, нельзя с уверенностью сказать, что тот или иной игрок приживется в суперклубе, однако учитывая, что «блау-гранос» потратили на трансферы около 200 миллионов евро, можно было ожидать куда более успешного выступления команды.

Этим летом каталонцы успели закрыть проблемную позицию правого защитника, приобретя Нелсона Семеду из «Бенфики», кроме того, руководство клуба приняло решение о возвращении из «Эвертона» своего воспитанника – Херарда Деулофеу. Помимо этого, все чаще в СМИ встречается информация о желании со стороны испанцев приобрести Марко Вератти и Паулиньо. Однако «ПСЖ» не спешит отпускать одного из ключевых игроков, а бразилец играет в Китае и является одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты, поэтому пока явного желания сменить прописку у него не наблюдается. Фанаты «Барселоны» уверенны в том, что в новом сезоне команда оставит позади все проблемы и будет доминировать во всех соревнованиях, первым из которых станет Международный Кубок чемпионов.

Не менее интересно будет наблюдать и за возрождающимися «красными дьяволами». Жозе Моуриньо уже успел доказать, что способен выиграть европейский турнир (кстати говоря, прошлогоднее завоевание Лиги Европы стало для манкунианцев первым в истории), так почему бы не сделать это еще раз, только уже в более престижном турнире? Если вспомнить тренерскую карьеру португальца, можно наткнуться на интересный факт: в 2003 году Особенный выиграл с «Порту» Лигу Европы, а уже в следующем сезоне завоевал кубок Лиги Чемпионов. Сможет ли тренер повторить это достижение, станет известно лишь через время. Но уже сейчас можно судить о том, что команда явно усилилась за это лето. Во-первых, в клуб наконец-то прибыл топ-форвард, забивающий практически из любой позиции – Ромелу Лукаку. Во-вторых, Моуриньо усилил защиту двумя потенциальными звездами: Гильермо Варела и Андреас Перейра отныне будут защищать цвета клуба. Свои силы «красные» смогут испытать в матчах против «Реала», «Барселоны» и «Сити». Последние, кстати, уже успели побить свой же рекорд по покупке защитника – в стан «горожан» из «Тоттенхема» за 50 млн евро перебрался Кайл Уокер. Есть надежда, что он заиграет куда лучше своего предшественника – Джона Стоунза. Кроме этого, в «Ман Сити» перешли Бернарду Силва и Габриэль Жезус, а Джо Харт и Гаэль Клиши покинули команду.

Кроме уже упомянутых суперклубов, в турнире так же примут участие английский «Тоттенхэм», который пока громкими трансферами не удивил, представители Франции («ПСЖ») и Италии («Ювентус», «Рома»).

Не смотря на не слишком выразительную игру парижан в прошедшем сезоне, «ПСЖ» является одним из фаворитов состязания. Стоит упомянуть, что два последних трофея увозил домой именно французский клуб. Сейчас же, благодаря приобретению Дани Алвеса, красно-синие имеют неплохие шансы не только выиграть Международный Кубок чемпионов, но и претендовать на завоевание Лиги Чемпионов и французского первенства.

Если говорить об итальянских командах, то здесь не стоит ожидать какой-то интриги. «Рома» вряд ли сможет противостоять «ПСЖ» или «Ювентусу», но вот матч с «Тоттенхэмом» может стать действительно интересным зрелищем. Как известно, Мухаммед Салах переехал в Англию и его место занял бывший игрок «Лестера» Рияд Марез. Благодаря турниру станет ясно, подходит ли он своей новой команде так, как того ожидает тренер.

«Старая синьора» этим летом сохраняет режим тишины, успев подписать лишь вратаря «Арсенала» Войцеха Щенсны. Интересно будет понаблюдать за защитой «Ювентуса» без Лео Бонуччи, который, на пару с Кьеллини, полностью бетонировали оборонительную зону команды, не оставляя сопернику особых шансов на поражение ворот. Напомним, этим летом Бонуччи перебрался в стан соперника – «Милан», который, после смены владельца, полностью доминирует на европейском трансферном рынке.

Многие эксперты считают, что из-за своего формата Международный Кубок чемпионов сможет затмить по популярности любое европейское соревнование, ведь в таком турнире участвуют только лучшие команды из топ-чемпионатов. В Лиге Чемпионов, например, можно часто встретить команды типа «Динамо» (Загреб), «Базель», «Лудогорец» и другие, матчи, с участием которых не привлекают много зрителей. Лига Европы пользуется еще меньшей популярностью. В футбольных кругах давно ходят разговоры о реформации ЛЧ и ЛЕ, а проведение таких турниров, как Международный Кубок чемпионов, может стать толчком для воплощения в жизнь новых идей.

Ожидается, что, несмотря на высокую стоимость билетов (от 200 долларов), трибуны будут заполнены. Как известно, США не являются «футбольной» страной, однако на матче между «Реалом» и «Ман Юнайтед» в 2014 году присутствовало 109 318 зрителей, что является абсолютным рекордом посещаемости футбольного матча в Штатах.

Первая игра пройдет в Детройте 19 июля. Ее начало запланировано на 20:00 по местному времени. В матче померяются силами итальянская «Рома» и действующий обладатель трофея Международного Кубка чемпионов – французский «ПСЖ».

Глеб Ткач