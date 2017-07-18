УПЛ, 1-й тур, "Динамо" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

18:50, 18 июля 2017
Футбол
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В Киеве проходит матч стартового тура УПЛ.

facebook.com/fcdynamoua

Сегодня на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевское "Динамо" проводит матч 1-го тура чемпионата Украины, в котором динамовцам противостоит одесский "Черноморец", сообщает официальный сайт УПЛ.

Как и поединок полтавской "Ворсклы" и донецкого "Шахтера", этот матч вынесен отдельно от базовой даты стартового тура из-за участия двух грандов в поединке за Суперкубок Украины, который завершился уверенной победой горняков.

Первую победу под руководством Александра Хацкевича динамовцы могут одержать сегодня. "Динамо" и "Черноморец" часто встречались между собой в прошлом сезоне. На первом этапе одесситы отобрали у киевлян два очка дома (1:1) и проиграли на выезде (1:2). На втором этапе в обоих поединках преимущество было на стороне "Динамо" (4:1 и 2:1).

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Кроме того, из-за концерта группы Depeche Mode на "Олимпийском" поединок перенесен на более компактную динамовскую арену.

Матч в Киеве начнется в 19.00.

ТВ-трансляция игры на телеканале 2+2.

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Теги: #Динамо#футбол#Черноморец#УПЛ