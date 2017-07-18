Ради покупки Неймара "ПСЖ" готов раскошелиться на 222 миллиона евро

Форвард "Барселоны" Неймар согласился стать игроком французского "ПСЖ", сообщает Esporteinterativo.com.br.

Парижский клуб собирается выплатить "Барселоне" за бразильца 222 миллиона евро, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

"ПСЖ" надеется завершить трансфер и сообщить о нем в течение двух недель. Тем не менее, о переговорах клуба с "Барселоной" ничего не сказано.

Утверждается, что решающую роль в решении Неймара сменить клуб сыграло его нынешнее положение в "Барселоне", где форвард находится в тени Лионеля Месси, тогда как в парижском клубе Неймар будет главной звездой.

Также важным моментом для Неймара является и недавний переход в "ПСЖ" бывшего партнера по "Барселоне", защитника Дани Алвеса.

Неймар выступает за "Барселону" с 2013 года. В общей сложности на его счету 105 голов в 186 матчах за клуб (в том числе в прошлом сезоне – 45 матчей, 20 голов). Контракт форварда с "Барселоной" истекает летом 2021 года.