В Киев переезжает еще один клуб Премьер-лиги

Руководство клуба Премьер-лиги "Сталь" (Каменское) приняло решение перенести офис клуба из Каменского в Киев, а домашние матчи команда будет проводить на стадионе имени Банникова в столице. Об этом сообщает Sport Arena.

Вероятно, перенос офиса связан с пунктом регламента украинской Премьер-лиги (статья 10, пункт 1). Он обязывает играть на стадионе, который находится на территории населенного пункта по месту государственной регистрации клуба.

Руководство "Стали" собиралось реконструировать стадион в Каменском, но развития этот вопрос пока не получил. Теперь офис и домашняя арена команды будут находиться в одном городе.

В прошлом сезоне "Сталь" свои домашние матчи проводила на стадионе "Метеор" в Днепре.

Отметим, что первый домашний матч в новом сезоне "Сталь" проведет только в 3-м туре, против "Шахтера" (ориентировочно 29 июля).

В 1-м туре нового сезона Премьер-лиги "Сталь" на выезде неожиданно обыграла луганскую "Зарю".