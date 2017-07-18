Ибрагимович отдал детей в футбольную академию "МЮ"

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович зачислил сыновей в академию «Красных дьяволов».

11-летний Максимилиан и 9-летний Винсент будут тренироваться в возрастной группе до 10 лет. Партнерами детей Златана станут сыновья других легенд "Манчестер Юнайтед" Райана Гигза и Ники Батта, передает The Sun.

На данный момент не известно, где продолжит карьеру сам Ибрагимович. Сейчас Златан восстанавливается после разрыва связок колена и планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Контракт шведа с английским клубом истек в июне 2017 года.

Златан забил 28 мячей в 46 официальных матчах сезона-2016/17.