Криштиану Роналду подтвердил, что его девушка ждет ребенка

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду подтвердил, что снова собирается стать отцом. Причем на этот раз отпрыск португальской звезды родится не от суррогатной матери. Девушка футболиста - Джорджина Родригес - в данный момент беременна, и об этом Роналду признался журналистам испанского издания El Mundo.

"Конечно, я очень рад, что у меня родится ребенок", – отметил Криштиану.

Ранее СМИ сообщали о том, что 8 июня суррогатная мать родила футболисту сборной Португалии близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Роналду уже демонстрировал фото новорожденных в социальных сетях и сообщил, что они чувствуют себя отлично.

А впервые игрок стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в его же честь – Криштиану-младший.