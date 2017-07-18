Ярославский и Каллен рассказали о Евро-2012 в Харькове

Первый показ состоялся в субботу 15 июля. Авторы проекта восстановили хронологию подготовки нашей страны к турниру, а также собрали воспоминания ключевых участников этого процесса, передает sport.ua.

О Харькове рассказывали генеральный инвестор подготовки города к Евро-2012, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский и Мартин Каллен, на то время операционный директор Евро-2012, а сейчас СЕО УЕФА по мероприятиям.

«Когда я осознал, что этот турнир значит, то понял, что есть шанс реализовать возможности Харькова. И это был вызов для всех для нас. Потому что, вы же знаете, Харьков был резервным городом. И когда первый раз чиновники УЕФА приехали инспектировать Харьков, то кроме ироничной улыбки на их лицах я ничего не увидел. У них даже не было и мысли о том, что наш город может претендовать на звание основного города по проведению Евро-2012», - рассказывает в фильме Александр Ярославский.

Это предположение подтверждает Мартин Каллен: у руководителей УЕФА возникало немало вопросов к городу. Но, как рассказывают авторы фильма, именно Александр Ярославский смог спасти ситуацию, инвестировав в подготовку города к турниру $300 млн. (что является самой большой частной инвестицией в украинскую часть Евро-2012).

«Если бы вы знали господина Ярославского, то поняли бы, почему ему можно было верить. Иногда было очень трудно поверить, что все, сказанное ним, осуществиться. Потому что тогда казалось, что эта миссия невыполнима», - говорит в фильме Мартин Каллен.

На вопрос журналистов, какой из объектов Евро-2012, которыми занимался Ярославский (стадион, аэропорт, первый в городе 5* отель, тренировочный лагерь, волонтерский центр), оказался самым сложным, бизнесмен ответил: «Наверное, все-таки стадион. Потому что мы его строили не «с нуля», а перестраивали. Мы его практически уже закончили, когда приехало УЕФА и сказало – добавить проходы. А как это «нарезать» в теле трибун? Это же не "Киевский торт" - ножом провел и проходы появились. Надо отдать должное нашим харьковским архитекторам и строителям – они справились. Низкий им поклон за это».

В Международном аэропорте "Харьков", благодаря работе команды Ярославского, весь аэровокзальный комплекс сдали в срок. А отреставрированное историческое здание VIP-терминала даже лично открыл тогдашний президент УЕФА. Но проблемы возникли с аэродромом - государственной частью общего проекта частно-государственного партнерства.

«Еще одной существенной проблемой Харькова был аэропорт. Взлетно-посадочная полоса и диспетчерская башня были сооружены на средства правительства. И сданы очень поздно…», - рассказывает в фильме Мартин Каллен.

Не менее масштабным харьковским проектом Евро-2012 стал и отель Premier Palace Hotel Kharkiv, также построенный группой DCH Александра Ярославского. По воспоминаниям руководитель украинского оргкомитета Евро 2012 Маркияна Лубкивского, европейские футбольные функционеры были в шоке от имевшегося ранее гостиничного фонда «первой столицы». «В Харькове у нас была проблема с отелями», - рассказывает в фильме Мартин Каллен. Но решение все же нашлось. «Когда они [УЕФА – прим. ред.] поняли, что не хватает гостиницы, где они действительно могут разместить штаб, стал вопрос: или он будет или, вероятно, и Евро-2012 не будет. Тогда деваться уже было некуда. Пришлось браться и строить гостиницу», - рассказывает Александр Ярославский.

Впрочем, это далеко не все секреты достаточно драматической подготовки и непосредственно проведения Евро-2012 в Украине. Полную версию по-настоящему захватывающего фильма можно будет еще раз посмотреть сегодня, во вторник, на телеканале «Футбол 1» (в 19.20).