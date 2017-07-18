Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции
12:58, 18 июля 2017Футбол
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Вильяр также возглавляет Федерацию футбола Испании с 1988 года.
Вильяр стал очередной жертвой коррупционного скандала / Footboom.com
Оперативный Центральный блок (UCО) гражданской гвардии Испании арестовал сегодня утром президента испанской федерации футбола (RFEF) и вице-президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Анхеля Марию Вильяра, сообщает EFЕ.
Также арестован сын чиновника Горка.
Арест прошел в рамках операции по борьбе с коррупцией по приказу Верховного суда, сообщили источники издания, близкие к расследованию.
В общей сложности, по данным источника, среди десятка арестованных вице-президент Федерации футбола Испании и президент Федерации Тенерифе Хуан Падрон и секретарь областной федерации Рамон Эрнандес Бассу.
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