Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

12:58, 18 июля 2017
Футбол
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Вильяр также возглавляет Федерацию футбола Испании с 1988 года.

Вильяр стал очередной жертвой коррупционного скандала / Footboom.com

Оперативный Центральный блок (UCО) гражданской гвардии Испании арестовал сегодня утром президента испанской федерации футбола (RFEF) и вице-президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Анхеля Марию Вильяра, сообщает EFЕ

Также арестован сын чиновника Горка.

Арест прошел в рамках операции по борьбе с коррупцией по приказу Верховного суда, сообщили источники издания, близкие к расследованию.

В общей сложности, по данным источника, среди десятка арестованных вице-президент Федерации футбола Испании и президент Федерации Тенерифе Хуан Падрон и секретарь областной федерации Рамон Эрнандес Бассу.

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Теги: #коррупция#ФИФА#Испания