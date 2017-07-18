"Барселона" заработала за прошлый сезон рекордные 708 миллионов евро

Футбольный клуб "Барселона" (Испания) в минувшем сезоне заработал 708 миллионов евро, что стало рекордной прибылью за всю историю, сообщает официальный сайт "Барселоны".

На зарплату игроков клуб потратил 2/3 от этой суммы - 66 процентов.До 247 миллионов уменьшился долг клуба по кредитам. Это на 24,5 миллиона меньше, чем годом ранее.

За сезон 2015/16 клуб заработал 679 млн.евро, что также считалось на тот момент рекордом по прибыли.

В клубе отметили, что согласно данным Forbes, "Барселона" является четвертым по величине спортивным клубом в мире с оценочной стоимостью в 3,64 миллиарда евро. Это на 2% больше, чем в прошлом году, и означает, что "блаугранс" отстает только от "Даллас Ковбойз", "Нью-Йорк Янкиз" и "Манчестер Юнайтед".