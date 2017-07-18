Легенда итальянской "Ромы" Тотти подтвердил свое назначение на пост директора команды

Легендарный футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти подтвердил появившиеся ранее слухи о своем назначении директором команды, сообщает официальный клубный сайт.

«Моя глава футболиста закончена, теперь начинается другая важная глава в роли директора. Надеюсь, что в новой роли мне удастся добиться не меньших успехов, чем на поле. Передо мной открыты все двери и мне еще только предстоит понять, что подходит мне лучше всего. Как обращаться ко мне сейчас? Просто называйте меня Франческо, как всегда. Что будет написано на моей визитке? Франческо, Рома», - сказал Тотти.

Тотти в 16-летнем возрасте (1992) дебютировал за "Рому" и провел в команде 25 лет. Сезон 2016-17 стал последним в его карьере. Выиграл чемпионат Италии 2000/2001, дважды был обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе национальной сборной Италии выиграл ЧМ-2006 и стал вице-чемпионом Евро-2000.