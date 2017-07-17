Тренер английского "Арсенала" Венгер установил рекорд по продолжительности работы в одном клубе
21:19, 17 июля 2017Футбол
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Французский специалист на 1 день побил достижение сэр Алекса Фергюссона из "Манчестер Юнайтед".
Венгер тренирует команду без малого 21 год / sports.ru
Французский специалист Арсен Венгер пребывает во главе лондонского "Арсенала" уже 7 583 дня, что на 1 больше, чем у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, сообщает Isport.
Стоит отметить, что шотландец возглавлял МЮ дольше, чем Венгер – "Арсенал". Французу удалось обойти Фергюсона, потому что 6 лет карьеры наставника "Красных Дьяволов" не вошли в этот счет – тогда еще не была создана АПЛ.
Венгер работает в "Арсенале" с октября 1996 года. В то время как Фергюссон проработал в МЮ, с августа 1992 по май 2013 года.
Полный список тренеров-"долгожителей" английской Премьер-лиги выглядит так:
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