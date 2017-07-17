Тренер английского "Арсенала" Венгер установил рекорд по продолжительности работы в одном клубе

Французский специалист Арсен Венгер пребывает во главе лондонского "Арсенала" уже 7 583 дня, что на 1 больше, чем у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, сообщает Isport.

Стоит отметить, что шотландец возглавлял МЮ дольше, чем Венгер – "Арсенал". Французу удалось обойти Фергюсона, потому что 6 лет карьеры наставника "Красных Дьяволов" не вошли в этот счет – тогда еще не была создана АПЛ.

Венгер работает в "Арсенале" с октября 1996 года. В то время как Фергюссон проработал в МЮ, с августа 1992 по май 2013 года.

Полный список тренеров-"долгожителей" английской Премьер-лиги выглядит так: