Украинский легионер "Манчестер Сити" Зинченко отправился с командой в турне по США

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко отправился с командой в заокеанское турне в США в рамках летнего предсезонного сбора, о чем сообщал на персональной странице в Instagram.

Игрок попал в состав делегации, несмотря на то, что ранее "горожане" не нуждались в услугах 20-летнего украинца.

Воспитанник академии донецкого "Шахтера" летом 2016-го года перешел из российской "Уфы" в "Сити", но после предсезонной подготовки отправился в аренду в голландский ПСВ из Эйндховена. В составе ПСВ игрок не имел стабильного места в составе, проведя лишь 12 матчей за команду (4 - в стартовом составе).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно о том, что украинский легионер немецкого "Шальке 04" из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка отправился со своей командой в предсезонное турне в Китай.